挽袖捐熱血！「您捐助 我捐助」捐血活動1月8日登場 22:382021/12/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金樹慈善基金會與台北捐血中心合作明年1月8日上午9時30分至下午5時，在新北市中和秀朗橋橋墩下廣場舉辦「您捐助，我捐助」活動。（主辦單位提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金樹慈善基金會與台北捐血中心合作明年1月8日上午9時30分至下午5時，在新北市中和秀朗橋橋墩下廣場舉辦「您捐助，我捐助」活動。（主辦單位提供） 金樹慈善基金會與台北捐血中心合作明年1月8日上午9時30分至下午5時，在新北市中和秀朗橋橋墩下廣場舉辦「您捐助，我捐助」活動，鼓勵民眾挽袖捐熱血，只要捐血500c.c，還可獲得華納威秀電影票及精美好禮。 金樹基金會董事長張福源表示，捐血利人利己，基金會長期秉持「您捐血，我捐助」的理念，鼓勵民眾捐血之外，更透過實際行動幫助弱勢、公益團體，只要民眾挽袖捐出熱血，就捐款給台北醫學大學附設醫院幫助弱勢家庭癌症醫療補助。 伏筆埋100多集！李之勤苦情回歸《黃金歲月》 巴黎發明展 苗栗勇奪2金3銀3銅 #捐血 #捐助 #挽袖捐熱血 #金樹基金會 #金樹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IC設計占一半！13千金再現 多頭生信心 04:102021/12/28 財經要聞 造紙雙雄年終獎金 四個月起跳 04:102021/12/28 產業特刊 大陸食品銷售元旦起採註冊新制 金酒成為全台第1家輸陸公司 13:492021/12/28 政治 《金融》虎年致勝心法來了 3專家不藏私 15:232021/12/28 財經 寬心園「金虎納福」年菜開放預購 銷量看增一成 10:402021/12/28 財經 矗立逾一甲子枝葉漸枯死 屏東潮州2平地黑松「插管投藥」搶救 19:312021/12/28 寶島 宋楚瑜批北市敬老金藏重大危機 市府回應了 16:302021/12/28 政治 《港股》黃金、中醫攻高 恆指連5漲 16:482021/12/28 財經 第三屆金沙書院兩岸散文獎今日啟動 11:462021/12/28 兩岸 群益投信捐書做公益 挺知識環保 04:102021/12/28 專題周報 小額投資獲利竟要出金兌領 43歲男險「大失血」 12:462021/12/28 社會 寶島熱門新聞 用熱水清洗白蝦 台東調皮高職學生林憲忠蛻變為漁業博士 - 寶島 靜宜英文系學生走出校園 快閃表演呈現所學 - 寶島 2021-2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會卡司全曝光！ 12／10舉辦盛大記者會造勢 - 寶島 矗立逾一甲子枝葉漸枯死 屏東潮州2平地黑松「插管投藥」搶救 - 寶島 體驗自然風情 石碇區北47線公路里程0.8K處地坪全新登場 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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