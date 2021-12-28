金樹慈善基金會與台北捐血中心合作明年1月8日上午9時30分至下午5時，在新北市中和秀朗橋橋墩下廣場舉辦「您捐助，我捐助」活動。（主辦單位提供）

金樹慈善基金會與台北捐血中心合作明年1月8日上午9時30分至下午5時，在新北市中和秀朗橋橋墩下廣場舉辦「您捐助，我捐助」活動，鼓勵民眾挽袖捐熱血，只要捐血500c.c，還可獲得華納威秀電影票及精美好禮。

金樹基金會董事長張福源表示，捐血利人利己，基金會長期秉持「您捐血，我捐助」的理念，鼓勵民眾捐血之外，更透過實際行動幫助弱勢、公益團體，只要民眾挽袖捐出熱血，就捐款給台北醫學大學附設醫院幫助弱勢家庭癌症醫療補助。