根據中央氣象局最新資訊，29日清晨5時54分發生芮氏規模3.3地震，地震深度11.4公里，震央位於宜蘭縣政府南方36.5公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：陳政一）1101229

空手道代表團又增1確診 累計12人染疫 境外增16例
亞錦賽空手道代表隊11人確診 查是否為Omicron
#宜蘭縣 #芮氏規模 #3地震 #11 #近海