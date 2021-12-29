宜蘭縣近海芮氏規模3.3地震 最大震度3級 06:232021/12/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣近海芮氏規模3.3地震 最大震度3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，29日清晨5時54分發生芮氏規模3.3地震，地震深度11.4公里，震央位於宜蘭縣政府南方36.5公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：陳政一）1101229 空手道代表團又增1確診 累計12人染疫 境外增16例 亞錦賽空手道代表隊11人確診 查是否為Omicron #宜蘭縣 #芮氏規模 #3地震 #11 #近海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指全紅 1月台指期攻上18115點 09:092021/12/28 財經 陸11月工業企業利潤急煞 月減15.6個百分點 11:112021/12/27 財經 7-11無人科技店「X-STORE 5」開幕 進駐桃園高鐵周邊 16:242021/12/28 生活 11檔上市櫃股 創天價 04:102021/12/28 證券．權證 7大學註冊率不到6成 這一所19.06％全國最低 10:422021/12/28 生活 婦捧11萬現金欲匯款 詐團接到警察電話秒掛 14:422021/12/28 社會 宜蘭元旦升旗 邀您健行抽電視 04:102021/12/25 地方新聞 台積電開漲4元 台股大漲逾110點攻上18160新高 09:052021/12/28 財經 仔仔睽違11年驚喜現身《木曜》演唱會開金嗓 嗨翻4千粉絲 21:112021/12/25 娛樂 台積電2奈米鎖定台中！ 網討論炸鍋「氣勢拚過11月高雄」 21:582021/12/28 財經 桃園市府助弱勢勞工在職進修學分費 最高6000元 21:022021/12/27 生活 生活熱門新聞 7大學註冊率不到6成 這一所19.06％全國最低 - 生活 柯文哲第3劑不打AZ改打這款疫苗 接種完變臉：怎麼這麼痛 - 生活 冷氣除濕更勝除濕機？ 達人實測有驚人發現 - 時事 2022年全球恐有6浩劫 盲眼龍婆預言：西伯利亞爆更猛病毒 - 生活 飯店退房什麼備品最該拿？房務員揭真心話 答案意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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