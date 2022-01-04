2022年到來，大陸分析人士指出今年政策發力將是市場運行支撐，A股「春季躁動」有望開啟。據《證券時報》整理近11年元旦節後大盤走勢發現，節後首周上漲機率較高，其中上證指數、深證成指的上漲機率超過7成，創業板指上漲機率也在6成以上，整體1月大盤上漲機率也達到5成。

具體板塊方面，在流動性和風險偏好的驅動下，軍工、機械設備、電子、銀行等板塊1月表現較好，跟節日效應相關的消費類如家電、汽車，出行類交運、商貿零售等上漲機率也較高。統計從2016年以來的11年間，軍工在1月期間有8次實現上漲，上漲機率達72.73％最高。

至於1月大陸A股市場是否能繼續上演「春季躁動」行情？主要券商認為，關鍵取決於經濟基本面及政策基調變化，以及行情前市場的相對位置等。東北證券認為，春季躁動的主要驅動力為1月的流動性集中投放期與3月「兩會」對未來經濟政策的利多預期，整體看到流動性與風險偏好的提升，包括對於未來政策預期對市場表現影響更大。