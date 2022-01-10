隨著本波桃園機場流出之Omicron疫情逐漸延燒，國人對疫情的擔憂也日益嚴重，比方9日就有報導說到台南疫苗注射站爆人潮。而情勢越來越嚴重，外界對政府因過年防疫旅館量能不足，入境隔離減為7+7憂心越來越大。比方新北市長侯友宜1月3日就表示「雖然尊重政府防疫7+7政策 但非常擔憂」。

以侯友宜的從政風格，他這樣的口氣，已明顯表達出對中央政策的不滿。非常遺憾的是陳時中的態度，仍然不改他「遇外界質疑敷衍以對，三催四請才考慮改變政策的作法」，於1月7日公然說現在疫情狀況在檢疫期間都還能掌握，所以「暫時不考慮」。

此情此景，讓人想到去年6月Delta由秘魯回國的祖孫帶回入侵台灣，那時的陳時中也是同樣冥頑不靈。去年6月26日，侯友宜認為中央政府僅是從高風險國回來的人，才在入住與隔離期滿時PCR檢驗一次，這樣不夠，「呼籲應不分國別，都採檢2次，好好把關、不能輕忽。」甚至還進一步怒轟「中央境外阻絕措施只做了半套」，侯這樣的立場，與他前年三月就主張入境普篩的態度，是完全一樣的。

侯喊在前面，之後時任國民黨主席江啟臣、民眾黨立院黨團，甚至連民進黨籍的鄭文燦市長都「叛變」主張入境普篩。可是去年6月29日，陳時中還在嘴硬，強調「採檢牽涉移動風險與管理問題，過去以來都是有症狀再採，是認為比率相對高，且經14天以後，中間有發病也會採得出來。」、「自7國以外國家入境者，現在是住進防疫旅館，住得很分散，和住在家戶差不多。」

說的義正辭嚴，結果呢？去年7月1日指揮中心直接宣布從第二天起，改成入境一律採檢三次，形同全面普篩了，局勢豈會48小時就大變？這怎麼看都是陳時中犯大頭症，無論如何愛辯到底造成的。

事實上，這樣死撐好辯不認錯的，可不只陳時中。去年6月29日蘇貞昌還在自誇說政府做得更徹底，甚至還在強調要避免偽陰、偽陽性情形發生。蘇此話邏輯根本完全不通，去年5月疫情爆發後政府作了N次普篩，早就絕口不提偽陽性危害了，反正這本來就只是拿來打在野黨的藉口。

把時間點拉回到2022年1月的當下，1月7日侯友宜又再次質疑入境隔離7+7政策，陳時中依舊打太極，說「不見得是個好方法」，只不斷呼籲參加7+7方案的民眾與同住家人「一定要堅守加強版自主健康管理，返家居檢後也一定要遵守足不出室、足不出戶的規定……」台灣人真都有這麼守法，先前怎還會有機師與藝人王力宏違反相關防疫規定呢？陳時中這種話完全懈怠、逃避政府應有的監管責任！根本就是「在野黨說什麼，我就要唱反調硬拗」的壞習慣。

天佑台灣，天佑陳時中放下他的面子堅持，早一點恢復隔離14天吧，台灣真的真的禁不起折騰了。

（作者為網路媒體工作者）

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