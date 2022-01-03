桃園市中壢區今晚傳出有兩所學校將於明天緊急停課，疑與新疫情有關。中央流行疫情指揮中心深夜發新聞稿證實，確定新增1例本土病例，為本國籍40多歲女性，是桃園機場的停車場清潔員，近期無出入境紀錄，目前正在進行疫情調查。

今晚桃園市中壢區傳出某國小與某高中，有一名在機場任職的家長因身體不適前往醫院看診，隨後意外發現染疫。指揮中心表示，該名女子已接種2劑AZ疫苗，今年1月2日出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，並於今日進行快篩，結果為陽性，同時採檢後確診。

指揮中心說明，桃園市政府衛生局目前已即刻啟動疫情調查，並立即通知同住家人就讀之兩校，分別預防性停課一天。此外，個案的6名家人已於今晚完成採檢，並以急件進行核酸檢驗，檢驗結果確認均為陰性，呼籲兩校師生及家長不需擔憂。

指揮中心表示，對於個案之工作場域相關接觸者，現正擴大匡列採檢中，包括召回數百名防疫計程車司機將漏夜進行採檢，及針對個案所服務工作場域將進行清消。

據了解，個案曾於去年12月30日、31日兩天上午9點至12點赴忠貞市場擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，衛生單位將針對該市場進行疫調及接觸者匡列，並進行清消作業。

指揮中心呼籲，民眾若曾於該段時間出入該場所，應請進行自我健康監測，若於1月14日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。