美國民主黨籍聯邦參議員舒默今天在聲明中表示，同黨的前參院多數黨領袖瑞德（Harry Reid）逝世，享壽82歲。瑞德的選區在內華達州，於1987年到2017年擔任參議員。

路透社報導，舒默（Chuck Schumer）說：「他是我的領袖、我的導師，也是我最親愛的朋友之一。」

舒默表示：「他已逝去，但他每一天都會在參議院與我們許多人同行。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1101229