美民主黨前參議員瑞德逝世 享壽82歲 11:252021/12/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國民主黨籍聯邦參議員舒默今天在聲明中表示，同黨的前參院多數黨領袖瑞德（Harry Reid）逝世，享壽82歲。瑞德的選區在內華達州，於1987年到2017年擔任參議員。 路透社報導，舒默（Chuck Schumer）說：「他是我的領袖、我的導師，也是我最親愛的朋友之一。」 舒默表示：「他已逝去，但他每一天都會在參議院與我們許多人同行。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1101229 空軍前少將 「氣象孔明」劉廣英逝世 享壽86歲 造王船無數「鬼才王船師」蘇春發病逝 享壽79歲 #舒默 #瑞德 #參議員 #享壽 #82歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金馬影帝陳松勇驚傳過世 享壽80歲 16:422021/12/17 娛樂 金馬影帝陳松勇病逝 享壽80歲 04:102021/12/18 社會新聞 美著名漢學家史景遷逝世 享壽85歲 04:102021/12/28 焦點要聞 「唱片封套設計教父」杜達雄癌逝 享壽66歲 14:062021/12/06 娛樂 友台共和黨籍前聯邦參議員艾薩克森辭世 享壽76歲 03:472021/12/20 國際 諾貝爾和平獎得主、南非屠圖大主教辭世 享壽90歲 15:302021/12/26 國際 資深男星家中暈倒病逝 享壽74歲骨灰照遺願撒大海 20:502021/11/22 娛樂 曾參選美國總統 資深參議員杜爾辭世享壽98歲 03:492021/12/06 國際 前參議員杜爾辭世 美降半旗致哀各界沉痛悼念 12:412021/12/06 國際 台灣關係法重要推手 杜爾98歲癌逝 04:102021/12/07 國際大事 美參議員投資加密幣惹議！ 恐影響相關立法規範 21:372021/12/21 財經 國際熱門新聞 中國謀求晶片供應自主 加深全球不安因素 - 國際 - 中央社 忘了立陶宛吧 一帶一路的下一個熱點 學者點名歐盟這國 - 國際 影》跨坐巨鵰拍照 神鵰俠女慘遭起訴 - 國際 Omicron、Delta同時大流行美國慘了？最新研究曝重大影響 - 健康 北京經濟制裁立陶宛？ 陸海關：沒有，全是因這原因 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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