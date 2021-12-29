玩家透過戳戳樂遊戲（箭頭指向處），就有機會獲得蘋果手機一隻。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

隨著疫情趨緩，娃娃機店的生意也逐漸復甦。楠梓警方發現德民路上有一家娃娃機店提供民眾操作娃娃機時，透過戳戳樂遊戲，最高可得蘋果手機i13一隻。但店家推出此機台才一周，就被查獲。

楠梓警分局於12月26日獲報，指德民路一家「選物販賣機」（俗稱夾娃娃機）店內機台供不特定民眾到店消費，該機台每次投幣40元，保證夾取金額1680元，夾取方盒掉出後，需拍照上傳Line給台主看，即可獲得「戳戳樂」機會一次。

玩家可以在該機台上方的80格戳戳樂自行挑戰並獲取兌獎聯，運氣好者可獲得蘋果i13手機一台，最低價物品安慰獎鋁箔奶茶飲料1罐，即玩家以1680元可獲得抽獎高價手機機會1次。此手機價值2.5萬元。

警方同時發現另一機台內夾的不是娃娃，而是刻有「東南西北、紅中、發財」的骰子，該機台一次投幣20元，藉由操控機台內的爪子，吸附骰子上的磁鐵，再讓其掉落達到類似「擲骰子」的效果，並依照擲出的點數向台主換點數以兌換禮品。

警方表示，這兩個機台均有「射倖性」，即具有機率、偶然且獎品的不確定性，涉賭博行為，警方於日前通知黃姓、馬姓台主到案說明，詢後依賭博罪及電子遊戲場業管理條例移送橋頭地檢偵辦。