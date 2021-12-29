據傳恒大汽車首款車型恒馳5LX正式投入量產，車型被張貼「通線調試車」的號牌，產線中控端並顯示「慶祝總裝產線全線貫通」。不過有消息澄清，恒大馳5LX真正首次完成生產的時間應該在2022年初。

券商中國報導，恒大汽車投入量產相關動作只是內部生產線貫通的小儀式，預計首次完成生產的時間應該在2022年初。雖然有消息澄清恒馳5LX尚未正式首次完成生產，但恒大汽車港股股價再度上漲，累計三連升。

恒大汽車港股股價29日早段一度漲逾7％，報3.52港元，從近日低位2.18港元至此，恒大汽車已反彈6成。但隨後股價漲幅收窄，報3.31港元，漲幅僅1.22％。

報導指出，恒馳5LX作為恒大汽車推出的首款車型，生產一波三折，恒馳5LX在11月就已現身工信部新車公示系統。通常來說，形同宣告新車會進入正式公告，隨後在4至6個月的時間內，申報的新車就會開啟上市程序。

然而，在12月7日工信部所發的「道路機動車輛生產企業及產品」的許可公告中，恒馳5的兩款車型並未出現。