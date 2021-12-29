逾40年歷史的高雄壽山動物園今年中旬啟動整建，總經費約5億元，高雄市府自籌款5000萬，其餘來自國營事業及民間企業，其中台電、中油、中鋼各豪撒8000萬。對此，國民黨立委許淑華表示，公開補助的標準應是一致的，是否有人特別指示說一定要給多少，應該要好好了解，也認為台電跟中油未來必須為此到立法院說明。

許淑華今（29）日在廣播節目「千秋萬事」談及此事時表示，這新聞一出來，應該很多縣市首長眼睛一亮，原來中油、中鋼還有台電，可以拿到這麼多錢，因為像過去幫忙協助一些社團向台電、中油申請經費，程序都相當繁瑣，還要拍照，不管辦研習活動還是舉辦各類運動比賽，一定要附上非常完整的資料才能申請那1萬、2萬元。

許淑華指出，台電、中油都有編列這樣的敦親睦鄰基金，但從來沒聽說過可以給縣市政府這麼高的經費，所以這對很多縣市來說，看到這個金額，未來台電跟中油的壓力一定會非常大。至於中鋼，雖說是在地企業，但中鋼本身又是上市公司，尤其常被民眾質疑，在經濟部的壓力底下，常常去支持跟轉投資一些與中鋼本身無關的企業，經常是虧錢的狀態。

國民黨立委許淑華（右）今在廣播節目談及高雄壽山動物園整建經費議題。（圖／摘自千秋萬事YouTube）

如果從高雄市民的角度，許淑華說，或許會覺得市長還蠻厲害的，好會爭取經費、募款，一個5億的經費高雄市政府只要出5千萬，她也強調，不反對陳其邁所做的努力，可以向地方民間友人或企業去募資，但畢竟這三個單位都是有國營的企業，也是人民的納稅錢，適不適當？不管中油或台電，敦親睦鄰的基金支出都必須有規定，一次公文就可以給到8千萬，到底其他縣市是否也符合規定？不能說董事會通過就好，那董事會是依照什麼標準？又是由誰聘任？她認為台電跟中油未來必須到立法院說明。

主持人王淺秋也說，台電去年虧損640多億，虧錢還能捐錢蓋動物園，且國營事業的營收應該屬於納稅人，若說接下來電量運轉不足的狀況下，可能漲電費，結果卻可以輕易給地方政府捐款，且一筆就這麼多，那是不是過去行之有年，有更多檯面下的不樂之捐？或特定被要求要這樣捐款？

許淑華強調，標準必須一致；至於是否過去也有這樣的不樂之捐或硬被要求一定要捐，她認為，這可能性比較高，因為一般來講，公開補助的標準都是一致的，通常要有人特別指示說一定要給多少，那到底是誰指示說一定要給6千萬到8千萬，應該要去好好了解一下。

對於壽山動物園整建經費惹議，高市府新聞局長董建宏表示，地方政府在做很多建設，常要尋求中央協助跟支持，高雄有很多建設也都是中央、地方合力完成，這次動物園設備陳舊了，尋求中央協助，提出相關計畫及發公文，按照行政程序申請預算，每分錢都用在高雄重要建設及市政發展。至於其他城市發言，則無法評論。