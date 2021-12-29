大陸官方推動加密貨幣監管之際，阿里巴巴副主席蔡崇信28日在Twitter發文表示，「我喜歡加密貨幣（I like crypto）」，引來廣泛關注。全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）的創辦人趙長鵬也轉發該文並表示，「我喜歡Joe（蔡崇信的洋名）」。

陸媒報導，蔡崇信和阿里巴巴創辦人馬雲一同成立的家族基金藍池資本（Blue Pool Capital），曾於7月投資區塊鏈遊戲和NFT開發商Animoca Brands。

總部位於香港的Animoca Brands當時融資約5000萬美元，除了藍池資本外，還包括 Coinbase Ventures、Liberty City Ventures 和三星風險投資公司等。

隨元宇宙熱潮席捲投資界，Animoca Brands旗下的區塊鏈遊戲平台The Sandbox融資也吸引新世界發展行政總裁鄭志剛等不少知名富豪參與。