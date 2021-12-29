台中市大雅區十四張圳第二期及十三寮排水沿線原為荒廢土地，經地方民代推動、市府全力支持，獲水利署補助2500萬元及市府自籌2700萬元，共計5200萬元經費進行水環境改善。市長盧秀燕表示，市府積極開闢公園綠地，明年中完工將提供民眾更多休憩空間。

十四張圳及十三寮水環境活化改善工程29日舉行開工典禮，盧秀燕、民政局長吳世瑋、建設局長陳大田、觀旅局長韓育琪、大雅區長李修齊、水利署總工程司林元鵬、水利署第三河川局副局長張稚輝，以及立委楊瓊瓔、市議員吳顯森、當地里鄰長均出席祈福。

盧秀燕表示，台中市積極推動美樂地計劃，目前修建與興建達109座公園，正持續推動中；大雅區長期公園綠地不足，感謝在地民代協助爭取新建大雅十四張圳第二期及十三寮公園，提供民眾景觀遊憩空間，預計半年後完工。

民政局長吳世瑋表示，大雅區人口成長，使當地居民休憩場域的需求也增加。市府團隊努力完成地方居民心願，感謝農田水利署無償提供水利地給地方進行綠地活化，也感謝中央和地方民代共同促成，改善居民生活環境及各項公共設施，完善轄內優質活動場域。

十四張圳第二期工程範圍從大雅區仁和路至神林南路，完工後可串連一、二期步道，成為長達800公尺的水岸步道。沿線保留喬木增加綠帶，同時規劃透水步道涵養水源，還有沙坑、體健設施、展演平台及夜間照明等，結合周遭農田及十四張圳水道，打造親水休憩空間。

此外，十三寮排水周邊環境設施強化改善工程完工後將有一座跨越十三寮排水兩岸的麥香人行跨橋，串聯兩岸約1公頃的綠地，同時保留既有植栽，增加綠地面積並預留滯洪空間；另為方便民眾休憩，也配置遊憩設施、展演平台，還有透水性步道。