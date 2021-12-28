新北市的後花園石碇，有天然的山林美景與溪河相映，適合步行踏青、登山健行，想要親近自然與山水對話，一定要來一趟石碇。

翡翠水庫係為供應大台北地區的重要水源之一，其幅員廣大，亦遍及石碇區內，為了供應清澈乾淨的水源，水庫所涵蓋之地多屬限制開發的水源保護區，而保留下許多天然林木及自然美景，再加上近年執行封溪護魚的成果頗碩，自然生態環境更顯豐富多元，也因此區內有許多特色的山岳與古道，閒步遊覽就能一睹石碇處處皆是依山傍水的迷人景致，而其中最負盛名的就屬「淡蘭古道(外按古道段)」！

搭乘捷運到木柵站後轉乘666公車至雙溪口站下車，映入眼簾的便是心型桐花框景與木紋船的裝置藝術及獨具石碇古樸特色與茶香驕傲的壺形雕塑，漆紅的淡蘭吊橋橫架於溪谷之上引領著遊客們尋訪古道的神秘面紗，沿途翠綠的野生植物及淙淙溪流，非常適合闔家出遊體驗自然風光。

走完步道來到石碇老街，你絕對會被陣陣手工豆腐香、在地小吃及風味餐館的料理吸引的食指大動！飽餐一頓後還可一邊沿著溪谷的木棧步道消食漫步、一邊遙望歷史足跡的「吊腳樓」及親身穿梭在「不見天街」一睹百年「石頭屋」等特色建築，而沿路還有豆腐甜點、盈滿茶香的麻糬、鹹甜不黏牙的麥芽餅及Q彈滑順的手工麵線等伴手禮可任君挑選。

石碇的山林與溪谷景致各具姿態總讓人意猶未盡，逛完了石碇老街，不妨再往前沿著溪流而行漫步在親山步道上，抬頭就可見佇立在溪谷間的礦工與煤車的雕塑、堤防上楊敏郎藝術家「龍蟠巨石護河川」的巧思創作等，為自然美景增添不少人文藝術氣息。

而漫步在綠意盎然的林木及清澈溪水間來到摸乳巷段(即北47線公路里程0.8K處)的大平台上可稍作休息，此處係今年由新北市政府民政局補助84.5萬元進行整修工程，改善由於長期濕氣影響早已破損不堪的木棧平台，使其徹底翻新為壓花地坪區，大幅提升整體美感及耐用程度，更可提供大型車輛停車及迴轉空間，為區內因地形造成腹地不足的窘境帶來解方，使得周邊交通更順暢、便捷與安全，並且完善的串聯了本區親山步道動線，進而舞動了休閒體驗與人文饗宴，促進了地方觀光及在地發展。

來一趟石碇吧！唯有身置其中，才能有所領會，後疫情時代不妨來一場人間仙境的尋訪之旅，且看這翠綠之區如何與山林、與溪河、與美食、與歷史人文奏出屬於石碇的古樸與精彩！