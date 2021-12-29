近日有一位自稱任教於多所美國大學的「翁達瑞」指稱民眾黨高虹安是「在學時被教授放生、畢業後被教授除名」的博士生，引發關注。最近翁達瑞還撰文攻擊中廣董事長趙少康，趙少康秀出自己的經歷反嗆翁達瑞，敢不敢走到陽光下接受檢驗，或者公布一下自己到底是哪個美國大學的教授？並痛批綠營透過匿名投書發動政治攻擊中會被選民唾棄。

趙少康今天(29日)在臉書上表示，朋友傳來一則《自由時報》的投書，撰文者是先前抹黑民眾黨立委高虹安學歷造假，隨後被打臉的「翁達瑞」。眾所周知，翁達瑞「旅美教授」的身份疑點重重，現在竟然搖身一變成了「侯友宜的高中同學」，借刀殺人批評「趙少康們」靠家裡背景及國民黨資源爬上高位，投書內容通篇邏輯不通。

趙少康直言，自己的母親是國小老師、父親中校退伍後擔任中學老師，哪來的皇親國戚？大學畢業後拿克萊門森大學提供的全額獎學金赴美求學，再回台工作並在台大兼任講師、副教授，之後靠自己選上議員、立委，哪來的「靠家裡背景及國民黨資源爬上高位」？

趙少康痛批，「翁達瑞」不願意用本名發表意見，任意抹黑非綠營人士，無異於亂放黑函打擊異己。回顧過去曾被翁達瑞鍵盤清算的對象，翁達瑞每次出手得利的是哪個政黨？轉載的又是哪些媒體？政治操作意圖明顯。

趙少康質疑，這位鍵盤後的美國大學教授，一不撰寫學術研究文章，二不做傳道授業解惑的志業，而是成天進行政治攻擊，還不敢以實名為自己的言論負責。

趙少康指出，這篇投書中，翁達瑞刻意挑撥省籍情節，嘲諷「趙少康們」是高級外省人，特色是數學不好，「但我機械工程研究所主修機械工程、輔修數學，我的高等工程數學等3科數學課程全是A，是全班最高分，出國前沒有去補習就參加GRE考試，數學部分成績是全球前1%，贏過全球99%的考生，我要請問這位翁達瑞教授，敢不敢走到陽光下接受檢驗，或者公布一下自己到底是哪個美國大學的教授？」

趙少康更說，綠營透過匿名投書發動政治攻擊，再由綠媒擴大轉載、政論節目口誅筆伐刻意帶風向的一條龍手法已經屢見不鮮、抓不勝抓，台灣人也越來越看清這些見不得人的操作方式，種種卑劣行為，終究會被選民譴責唾棄。