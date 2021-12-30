工紙大廠榮成(1909)宣布攜手淡江大學，將自2022年元旦啟動產學合作研究計畫，首年將針對廢水處理改善、清潔生產及環境永續三大面向進行探討，藉由淡大教授團隊的技術專業，持續精進企業環境、社會及公司治理（ESG）永續發展。

榮成為亞洲前十大、台灣第二大工紙大廠，專注於低碳造紙及綠色包裝，致力發展高效率利用資源的5項環保高新技術，並長期重視循環經濟、節能減碳、清潔生產等永續議題，集團預期至2024年產能可達432萬公噸，目標減碳達2250萬公噸。

淡大工學院教授群則兼具學術研究與產業技術發展量能，在院長李宗翰帶領下，積極致力協助企業發展智慧製造與永續生產。此次產學合作由李宗翰帶領水資源及環境工程學系高思懷教授、化學工程及材料工程學系張煖教授團隊，與榮成簽訂合作計畫書。

榮成及淡大表示，首年度產學計畫將針對三大面向探討，包括：一、研究Fenton系統效率提升方法，探討鐵污泥減量資源化方法。二、盤查與分析各製程單元與汽電廠能源利用效率、建立合理蒸氣與電力攤提成本。三、依據ISO 14067:2018進行產品碳足跡分析。

榮成表示，此計畫將針對紙廠的零碳排、污染預防與減廢、能資源整合利用、AI程序控制等議題進行多年期研發，藉由落實清潔與智慧生產達成ESG永續發展，並以爭取最高榮譽國家企業環保獎為目標，盼能成為台灣紙業達成聯合國永續發展目標（SDGs）的領導廠商。