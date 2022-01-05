桃園市政府公布桃園機場群聚案4位女清潔工的相關足跡。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園機場群聚案5日再增1女清潔工染疫，累積5人確診，桃園市府也公布4名女清潔工的足跡，包括中壢金嗓歌友會、家樂福中壢店、大潤發平鎮店、中北黃昏市場、中壢百年神仙蛋糕、中華電信內壢忠孝服務中心、平鎮金翔鴻麵包店、以及中壢客運和桃園客運等，呼籲足跡重疊者18日前自我健康監測。

中央流行疫情指揮中心5日公布桃園市新增1例本土個案，案17266為桃園市中壢區61歲女性，和4日公布的案17230、17238、17239同為信實公司清潔人員，已施打過2劑疫苗，為桃園機場群聚事件第5例。

市府疫調發現，案17266平常搭乘八德線交通車，因看診復健需求，於上月25日至1月4日自行改搭中壢線交通車，與案17230、17238、17239共乘交通車，但並未列在原本交通車乘車名單中，4日因有乾咳、喉嚨不適等現象，自行至龍岡大操場天幕社區採檢站採檢後確診，Ct值16，其同住兒子已於5日凌晨至桃園醫院採檢，檢驗結果為陰性，目前已匡列隔離，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作目前也正在進行中。

桃市府也公布案17230、17238、17239、17266的公共場所足跡，曾於上月29日至1月2日前往金嗓歌友會；上月30日至31日上午搭乘中壢客運112N號公車往忠貞市場方向；上月30日至31日下午搭乘桃園客運112S號公車往金鋒市場方向。

1月1日16：35-17：21前往家樂福中壢店；1月2日18：00前往金翔鴻麵包店；1月3日08：15-09：20前往弘爺漢堡冠柏店，09：00-10：00前往忠貞市場，11：00-12：00前往大潤發平鎮店，16：10-16：20前往懷仁大藥局，16：25-16：50前往中北黃昏市場，21：15-21：19前往百年神仙蛋糕；1月4日11：45前往中華電信內壢忠孝服務中心。

桃市府表示，民眾如曾出入上述場所，請於1月18日前進行自我健康監測；監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打1922或0800-033355專線通報。