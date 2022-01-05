桃園市政府公布桃園機場群聚案4位女清潔工的相關足跡。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園機場群聚案今（5）日新增1例女清潔工染疫，目前累計5人確診，桃園市政府也公布4名清潔工足跡，其中中壢「金嗓歌友會」連續5天都有足跡，讓網友憂心感染風險高，也聯想到去年5月跨雙北的「獅子王」傳播鏈。

桃園市政府今天公布桃機群聚4名清潔工足跡，中壢金嗓歌友會、家樂福中壢店、大潤發平鎮店、中北黃昏市場、中壢百年神仙蛋糕、中華電信內壢忠孝服務中心、平鎮金翔鴻麵包店、以及中壢客運和桃園客運等，呼籲足跡重疊者18日前自我健康監測。

足跡公布後引起PTT網友討論，其中歌友會足跡更是被紛紛點名，「歌友會 塊陶阿」、「連續五天唱歌會不會爆」、「oh my god」、「歌友會唱歌會戴口罩嗎？」，也有網友聯想到去年5月雙北疫情爆發的關鍵個案，「這不是跟泰山獅子王差不多嗎！」

胸腔暨重症專科醫師黃軒先前曾引用日本理化學研究所（RIKEN）研究結果指出，在不戴口罩的情況下，大聲說話每分鐘約會噴出1萬顆飛沫顆粒；每次咳嗽每分鐘約會噴出1萬5千顆飛沫顆粒；大聲唱歌每分鐘約會噴出2萬5千顆飛沫顆粒，呼籲民眾唱歌還是要戴口罩比較安心。