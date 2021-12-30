2021年近尾聲，回顧今年全球市場受到疫情、通膨及貨幣緊縮等議題的影響而劇烈震盪；不過，仍有股市指數持續盤堅並創下歷史新高。

展望2022年的投資該如何布局？「鉅亨買基金」認為，疫情雖因變種病毒反覆出現而未降溫，不過，對股市的影響已逐漸降低；美國至今生產力增速仍沒起色，在生產力年增率明顯回升前，預期聯準會不易大幅升息。整體而言，全球經濟基本面依然健康，明年投資偏向股優於債，建議以經濟表現強勁的美股及台股為配置核心，並採定期定額進行佈局。

根據晨星截至今年11月底的數據統計，今年以來各天期排名在同類型前10%且報酬率達20%的基金中，台股基金佔最多數，表現相當突出。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，從2018年底至今，台股連續三年漲幅超過20%，甚至在今年持續創新高，表現居全球股市之冠，而企業的每股盈餘年增率大幅升高，是今年表現強勁的主因。

展望明年，目前全球居高不下的通貨膨脹率，顯示全球對於商品的需求仍遠大於供給，預料明年中後才有可能逐步緩解，台灣出口也可望繼續維持高檔，成為台股持續上漲的支撐。

美國聯準會在12月的利率會議上宣佈加速縮減購債，引發市場對聯準會提前升息的聯想。張榮仁指出，從1971年以來，美國聯邦基金目標利率與近五年勞動生產力年增率呈現負相關，但從柏南克就任聯準會主席以來，兩者關聯似乎失效，就算聯邦基金目標利率維持在超低水準，仍不能刺激企業增加投資並提高勞動生產力。

拜登政府希望透過貨幣與財政政策來解決此問題，維持低利率的同時，由政府帶頭增加投資來提高生產力增速。因此，在看到生產力年增率明顯回升前，預期聯準會不易大幅升息。

另外，張榮仁提到，升息不等於股市會大跌，基本面才是股市表現的關鍵。由於美國商品需求強勁、求職容易、薪資增長速度快，加上久違的基礎建設投資，美國經濟前景依然樂觀。就算聯準會啟動升息，只要美國經濟基本面沒惡化，美股基金仍是資產配置中重要且必須持有的一環。

張榮仁表示，美股及台股指數頻創歷史新高，明年持續看好，不過因指數位置處於高位，建議投資人可以定期定額方式進行佈局。鉅亨買基金推出境內外十大基金品牌，包括聯博、安聯、貝萊德、國泰、富達、富蘭克林(含美盛)、復華、摩根、摩根士丹利、元大等系列基金定期定額10年零手續費優惠活動，投資人在進行佈局時可多加利用。