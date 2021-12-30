根據外媒報導指出，高端聘請拜登高級顧問的胞弟傑夫．芮契提（Jeff Ricchetti）擔任說客，以爭取美國認可高端研發的新冠疫苗；高端今證實，確有此事，若能爭取接種高端疫苗的民眾，取得美國入境許可，將可降低入境時的不方便性。

高端證實，聘請拜登高級顧問芮契提（Steve Ricchetti）的弟弟傑夫．芮契提擔任說客，任務是「外國旅客赴美所接受的新冠疫苗相關事項」，降低入境美國的不方便；高端表示，目前遊說計畫僅開始不久，尚未有確切進展。

至於顧問費用多少？是否歐洲也會比照找人當說客，高端表示，目前不便透露。

美國CDC日前宣布，所有外國人入境美國旅客，必須完成2劑新冠疫苗的完整施打，但高端所生產的新冠疫苗，並不在美國認可的疫苗名單中，國內已施打高端疫苗的民眾，必須再混打一劑莫德納、BNT等其他款認可的新冠疫苗才可以入境。