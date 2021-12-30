印尼第一大報羅盤報29日再度刊出與中華民國外交部長吳釗燮的專訪，吳釗燮的照片登上報紙頭版的新聞提要，說明專訪內容是關於台灣的新南向政策。羅盤報電子報也有報導。

羅盤報（Kompas）29日的國際新聞版刊登大篇幅的吳釗燮專訪內容。

吳釗燮指出，新南向政策是台灣外交政策的重要一環，台灣期盼透過推動新南向政策，與東南亞國家協會（ASEAN）的夥伴國家創建互利共贏的關係。

他說，經貿是台灣與東協國家交往的重要面向，今年1月至10月，台灣與東協國家的貿易總額達1210億美元（約新台幣3兆3470億元），台灣在東協國家的投資金額逾55億美元，這尚不含私人企業的投資，較前一年度成長178%。

吳釗燮表示，東協國家是台灣最緊密的鄰居，東協是台灣對外政策的重點領域，對台資企業布局非常重要，深化雙方合作與利益將成為台灣與東協關係的主軸。

吳釗燮指出，為加速COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的區域經濟復甦，將持續與印尼商討設立相關激勵措施。他相信台、印未來將繼續攜手合作，在友好互信基礎上，推動更多經貿投資領域合作機會，為兩國人民創造最大利益。

吳釗燮說，為提升移工在台灣的工作環境，台灣政府積極與印尼進行勞務合作，相關努力反映出台灣對國際人權的尊重。他說，返鄉的印尼移工將成為台灣軟實力的最佳見證。期盼多年來為台灣貢獻的移工返回印尼後，繼續發揮潛能。

羅盤報（Kompas）16日在雅加達以視訊及書面方式專訪吳釗燮。這是印尼媒體多年來首度專訪中華民國外長。吳釗燮在19日登出的專訪指出，中國在海、空的侵犯作為威脅台灣及部分東南亞國家主權，希望東南亞國家集體嚴正反對。