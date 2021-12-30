26歲邱姓男子和34歲駕駛BMW的洪姓男子2人今年9月在桃園市觀音區台66線上競速，洪男為了追上邱男，將油門踩到底，導致車輛打滑失控，釀成2死3傷悲劇。檢方認為，邱男和洪男一起競速，是共同正犯，皆以公共危險致死起訴。

檢方調查，邱男、洪男今年9月17日凌晨，在台66線0.3公里處競速，雙方比試1次後，回到原點。進行第2次比賽時，洪男為了要追上邱男，將油門踩到底，導致車輛打滑，車頭朝右偏移。洪男嚇到，因此踩煞車並將車頭轉向左，不料車輛直接向右前方滑行，車尾撞到在旁觀看路人。

其中劉男血胸併顱內出血、童男胸腹腔出血併顱內出血，2人送醫後皆不治，其他在旁圍觀的賴幸、劉姓、高姓民眾3人受傷。警方第一時間到場逮到洪男，追查後才發現他與邱男競速才釀禍。2人第一時間避重就輕，不提供行車畫面，也因此遭法院裁定收押。

檢方勘驗資料，發現2車皆有固定保養，其中邱男駕駛的車輛事故前4天才保養，洪男則是前7天。檢方認為，雖然是邱男撞死人，但2人坦承一起飆車，有犯意聯絡、行為分擔，應論為共同正犯，2人皆以公共危險致死起訴。