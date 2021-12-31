元旦連假第1天，中山高南下民雄往嘉義路段259公里處，凌晨1點左右傳出車禍事故，現場北上路段有一輛大貨車翻覆，駕駛疑似被車體壓住受困，初步評估無生命跡象，另南下車道有1輛聯結車翻落邊坡，車上兩名傷者輕傷送醫，現場北上車道暫時無法通行，車流嚴重回堵，至凌晨2點仍未完全排除。

嘉義縣消防局凌晨1點07分獲報，指中山高259公里處有車禍事故，派出三和分隊、嘉太分隊、大林分隊、民雄分隊、雙福分隊等分隊前往救援，初步了解，南下車道有1輛聯結車翻落邊坡，車上37歲男姓主述胸口疼痛，35歲男子肢體疼痛，已由救護車送往醫院救治，另1輛小客車撞到障礙物，車主無大礙。

至於北上路段有一輛20噸大貨車翻覆車道上，駕駛被壓住，救護人員出動破壞器材全力搶救傷者，該起車貨疑似是聯結車與大貨車在南下車道追撞，大貨車衝過翻覆在北上車，確實車禍原因有待國道警方進一步調查。