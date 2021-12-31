中俄天然氣管道路線圖。（中時資料庫）

據美國之音報導，俄羅斯大型國有能源企業俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）將於2022年敲定第2個將天然氣從西伯利亞通往到中國的大型天然氣管道項目協議。能源分析人士和西方外交人士說，這是莫斯科快速進展當中的「天然氣亞洲轉向」的又一個階段。他們將這種轉向視為地緣政治規畫，認為對歐洲可能意味著更多麻煩。

這個被稱為「西伯利亞力量2號」、經由蒙古國的大口徑管道，將能夠每年把500億立方公尺的俄羅斯天然氣輸送到中國。俄羅斯總統普丁今年3月放行該項目。項目建成後，將與另一個項目「西伯利亞力量1號」形成互補。「西伯利亞力量1號」從俄羅斯西伯利亞東部雅庫特的恰揚金斯科耶油氣田將天然氣輸送到中國北部。

「西伯利亞力量2號」將從西伯利亞的亞馬爾半島向中國供應天然氣，那裡也是俄羅斯出口歐洲的天然氣的來源。西方官員擔心，對能源緊缺的歐洲國家來說，在他們真正開始從礦石能源向可再生能源進行漫長的過渡之前，這個項目可能會對他們產生嚴重的地緣政治影響。

幾個月來，西方領導人和官員指責俄羅斯加劇了歐洲今年遭遇的能源危機，這場危機還可能在北半球經歷冬季之際加深。俄羅斯天然氣工業股份公司對歐洲要求增加天然氣供應的請求不理不睬。行業監測人士說，過去幾周，俄羅斯天然氣工業股份公司有時甚至還減少了出口。

這家能源巨頭堅稱，他們滿足了合同所達成的天然氣供應量，但是國際能源署和歐洲議員指責，俄羅斯天然氣工業股份公司故意沒有採取足夠措施，在歐洲面臨艱難處境之際增加供應。歐洲正經歷前所未有的能源價格飆升，對能源進行配給和工廠停工的風險大增。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）分析人士菲利普·梅杜尼克（Filip Medunic）說，普丁和中國國家主席習近平在12月18日視頻會議中討論的中俄之間的這個新的能源項目，將讓莫斯科在與歐洲進行價格磋商時有更多籌碼，並且推動中國作為俄羅斯的一個天然氣替代市場。

他今年早些時候在一個研究報告中說：「俄羅斯仍然是歐洲主要的天然氣供應國，但是歐洲急需瞭解俄羅斯目前對其能源運輸基礎設施所做出的改變，這些改變甚至可能會讓歐洲更受莫斯科的擺布。」

普丁在與習近平視頻會議之後對記者說，已就「西伯利亞力量2號」管道的路線、長度和其他參數達成一致，可行性報告將在未來幾周完成。

全球諮詢公司風險控制（Control Risks）能源分析師維塔·斯皮法克（Vita Spivak）說，克林姆林宮一直熱切想要擴大其在中國的能源市場，而隨著中國未來幾年逐步減少煤炭使用，對作為替代能源的天然氣的需求將會增加。他本月早些時候在一個論壇上說，克林姆林宮官員急切想要「利用這個機會」，尤其是「考慮到兩國間有良好的合作關係。」她說，「西伯利亞力量2號」一直是普丁在帶頭推動。

戰略管理諮詢公司麥肯錫預計，中國對天然氣的需求到2035年將成長一倍，這對俄羅斯來說是天賜良機。歐洲政府已經制定如何轉變能源市場的計劃：如何生產、進口和分配能源，如何轉向可再生能源，以及在一些情況下轉向核能。在歐洲慢慢擺脫對俄羅斯天然氣工業股份公司供應的依賴之際，俄羅斯需要多元化，開拓亞洲，以便延長從豐富天然氣資源中獲得利潤的時間。

但是能源和國家安全分析人士說，歐洲在不遠的將來仍將依賴俄羅斯天然氣，莫斯科忙於重新部署其錯綜複雜的天然氣管道，讓這些管道能夠為其更廣泛的經濟和政治目的服務。目前，俄羅斯通過幾條管道向歐洲供應天然氣，包括「北溪1號」，「土耳其溪」，還有一條管道從亞馬爾經過白俄羅斯和波蘭到達德國。

俄羅斯還剛剛完工了有爭議的「北溪2號」水下管道，這條管道經波羅的海從俄羅斯通到德國，繞過了傳統上經由烏克蘭的陸上線路。「北溪2號」還沒有獲得德國當局的最終批准。

一直以來，美國政府對「北溪2號」存在的風險發出警告，表示這條管道會導致歐盟短期內在能源需求上更加依賴俄羅斯，可能讓歐盟更易受到克林姆林宮的經濟脅迫。規畫中的「西伯利亞力量2號」能夠向中國輸送與「北溪2號」向歐洲輸送同等容量的天然氣，將讓克林姆林宮在決定買方和價格方面有更多選項。

一位歐洲高級外交官對美國之音說，俄羅斯天然氣工業股份公司拒絕在當下的能源危機期間向歐洲提供更多天然氣，已經「表明俄羅斯令人生疑的動機，也就是準備好利用能源市場達到純粹的政治目的。」他還說，「隨著俄羅斯向中國多元化佈局，克林姆林宮將有更多機會關閉和開啟對歐洲的供應，而同時又能顯著降低對俄羅斯造成的金融風險。」