歐洲的能源危機以及中國的供應緊缺導致對美國液化天然氣的需求飆升，現在美國已經成為全球最大的液化天然氣出口國。

根據ICIS LNG Edge的船舶追蹤數據，美國12月的液化天然氣出口量突破700萬公噸大關（約770萬噸），首次以些微差距擊敗競爭對手卡達和澳洲。

在2016年首度外銷第一批液化天然氣之後，美國在短短6年間就一躍成為全球最大出口國，這主要歸功於2000年代後期發動的頁岩油革命，在大舉投入頁岩油開採後，也大幅提升了廉價的天然氣產量。

根據ICIS和美國能源情報署（EIA）預測，2022年美國仍將是全球最大的液化天然氣出口國。據調查，在2021年11月，美國的產能高峰達到每日116億立方英尺，到2022年底可望進一步增加到每日139億立方英尺，超越澳洲的每日114億立方英尺和卡達的每日104億立方英尺。

而根據美國能源情報署所做的調查，未來幾年美國的液化天然氣出口能力可望持續增強。

但其競爭對手也將興建新的基礎設施，根據ICIS調查，卡達擬將液化天然氣產能提高到每年1.26億公噸（相當於1.39億噸），這可能使卡達在2025年之後從美國手中奪回全球最大出口國的頭銜。