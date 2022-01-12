外銀研究團隊判定，2022年各國政策和市場走向可能逐漸「回歸常態」，就總體經濟環境觀察，渣打銀行認為，2022年的經濟成長仍有機會高於長期趨勢，德意志銀行認為美國經濟復甦在2021年先行展現衝刺出5.6％的經濟成長率，2022年會較緩至4.0％，歐元區因景氣循環慢過美國、亞洲，2021年經濟成長率5.0％，低於美國，但2022年應有4.6％的實力。

德意志銀行集團國際私人銀行部亞洲投資策略部主管劉佳12日表示，各個經濟體的復甦情況略有不同，大部分經濟體在2021年強勁的增長過後，2022年整體上會輕微放緩，歐洲復甦晚一點，一旦2022年下半年大部分全球的供應問題得以解決時，應會推動到歐元區經濟體的出口，從而對經濟增長帶來直接及間接的貢獻。

他在越洋專訪中也談到，目前德銀的銀行同事已經能跨境到其它市場造訪法人客戶，歐元區內努力適應與病毒共存的作法，為的是能走出疫情、早日回到正常生活，對市場傳遞極為正面的訊息。

德銀財富管理對於高資產客群的2022年資產配置，在股票策略方面，除了確認將會隨著時間、不同市場之間的轉變，例如美國股票建議可選消費股、金融股及資訊科技股方面的持倉比重偏高，存在很多良好復甦跡象的歐洲股市則採加碼，尤其是工業製造類股，值得趁著低價好好挑選，2022年下半年再慢慢收割。

渣打國際商業銀行財富管理處負責人陳太齡亦指出，2022年資產配置的股票投資策略上，看好美國和歐元區。成熟市場的股票表現勝過新興市場主要來自三個驅動因素。首先，美國和歐元區的成長強勁將對企業盈餘提供支撐，再加上政策利多的效應。此外，由於市場波動性將逐漸上升，加上具投資吸引力的股票跟產業機會較為分散，如何善用波動性來產生收益，也是成熟市場景氣能見度較高、產業前景明朗也是讓人青睞的主要原因。