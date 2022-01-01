基隆捷運「基隆–八堵段」遲未定案，立委蔡適應去年11月初曾要求交通部去年底前要舉行地方說明會，基隆市長林右昌也說「政院核定綜合規劃後展開」。無黨籍基隆市長擬參選人黃希賢1日表示，交通部最新回應僅說綜合規畫將結案，卻遲未答覆何時舉辦地方說明會，呼籲中央別再呼嚨基隆市民、漠視民意，應傾聽並尊重基隆人的各種聲音。

交通部長王國材去年11月底陸續與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌會面，直言基捷路線大致底定，去年12月27日更稱「目前綜合規畫將結案，正在評估八堵站要同站或於同月台轉乘」。

「你們口中最重要的『市民』到底在哪？」黃希賢表示，林右昌、蔡適應都曾要求交通部必須把可行方案拿出來與基隆市民討論，共同討論並決定哪條路線，但關鍵的地方說明到哪去了，2021年已過，卻遲未得到交通部正面的答覆，對基隆人毫無誠意和尊重，看不見共識在哪。

黃希賢說，「通勤」是基隆人生活的痛苦之一，交通問題沉痾已久，市民殷殷期盼的基捷喊了20年，開工日仍遙遙無期，該段捷運具體路線、預算經費毫無下落，他呼籲中央務必正視基隆民意，不該將基隆邊緣化，並請林右昌、蔡適應也要積極反映，讓「民意」擺在「政治」前面，別讓市民再失望20年，莫讓王國材的「10年後再來決定」成真。