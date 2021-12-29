高雄市男子黃姓男子26日晚間酒駕撞上過馬路的一家4口，造成母親死亡，父親與2個女兒重傷，酒駕再度引發社會撻伐。交通部長王國材表示，昨與相關局處開會，討論酒駕處罰要再更嚴，例如初犯致人死傷就要沒入車輛、累犯定義延長為10年、加重同車乘客責任等方向修法。

根據交通部統計，今年1至9月對比去年同期，酒駕案件導致受傷人數減少590人、下降7.1％，酒駕死亡人數卻較去年同期增加28人，增加13.7％。

王國材說，「道路交通管理處罰條例」2019年4月才加重過酒駕罰則，昨日他與相關單位開會，提出幾個修法方向。

交通部表示，酒駕致人死傷，以前是累犯才會沒入車輛，未來考慮首犯致人死傷就要沒入車輛；第二，累犯定義是5年，但這次高雄酒駕黃男距離上次酒駕超過5年，法規上不算累犯，因此建議將累犯定義修為10年；第三，酒駕同車乘客處罰太輕，只罰600至3000元，未來考慮加重，目標提高到3000至1萬5000元。

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