近來酒駕肇事悲劇頻傳，交通部研擬3方向修法重罰酒駕，包括初犯致人死傷就要沒入車輛、累犯定義延長為10年、加重同車乘客責任等，對於重傷或死亡才沒入車輛，遭網友質疑，難道人命只值一台車？直呼根本是「智障修法」。

高雄市黃姓男子26日晚間酒駕撞上過馬路的一家4口，造成1死3傷，引發社會撻伐，對於近來酒駕肇事頻傳，交通部長王國材表示，昨與相關局處開會後，提出幾個修法方向，其中關於酒駕致人死傷的部分，以前是累犯才會沒入車輛，未來考慮首犯致人死傷就要沒入車輛。

酒駕修法內容曝光後，有網友在《PTT》反嗆「還要等重傷或死亡才沒入車輛是哪招？」引發議論，網友紛紛回應「鼓勵酒駕不要撞死人，偉哉」、「白癡嗎，要死人才扣車」、「交通部出手了，看來要更爛了」。

不少網友質疑「還要死人才沒收，命只值一台車？」、「真的是不見棺材不掉淚」、「撞死人的車基本上都是事故車了」、「沒入車輛根本不痛不癢」、「沒撞死人就沒關係？」、「這種作秀性質的半吊子法案是要演給誰看？」。

有網友建議，酒駕被攔檢到就該沒收車輛，否則形同「拿人命換車」，還有人認為，酒駕撞死人就應判死刑，執行個幾年就會有成效，直言會酒駕的人就是因為心存僥倖，若要出事才扣車就跟沒修法一樣。

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