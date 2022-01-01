「這該不會是詐騙吧？」受邀在今天總統府元旦升旗典禮演出的高雄長庚《重症搖滾》樂團，回想他們剛收到演出的邀請時，實在難以置信，確認後緊接而來的是興奮及緊張，終於有這麼難得和榮譽的機會，能將樂團創作結晶在重要舞台上展現給親愛的台灣人。樂團希望藉由他們的音樂，鼓勵所有在這次疫情中辛苦的全國醫護人員及民眾堅持下去，終有一天可以見到美麗的日出。

高雄長庚《重症搖滾》樂團成立於2017年，是由幾位急診醫學科的醫師閒聊時，發現大家對音樂充滿著熱情，而各自的興趣正好可以組成一個樂團，由於每日面對生死交關的重症病人，團名便取為『重症搖滾Critical Rock』。團員相當珍惜緣分，再忙也一起團練創作，雖然因為疫情關係中斷了很長一段時間，但後來有感疫情重創全球、國內疫情升溫，醫院急診室塞滿了病患，也滿載著各種震撼、感慨、為之動容的故事，於是在高雄長庚紀念醫院王植熙院長和龔嘉德副院長的鼓勵與支持下，團員將醫療遇到的最真實風景、想對台灣人說的話譜寫成詞曲，在疫情平穩後製作推出動人的作品《親愛的台灣人》，獻給疫情中在每個角落努力付出的人。

《重症搖滾》獲總統府邀請，在元旦當天獻唱。（高雄長庚提供）

《重症搖滾》樂團感謝元旦升旗典禮的主辦單位和策展團隊邀請，讓他們重燃對音樂的熱情，也圓滿當初創作的初衷。由於團員臨床業務繁忙，且只有一個月的時間練習，幸在王植熙院長、龔嘉德副院長及急診醫學部提供強大的支援，協助重排班表及核准公假，讓他們能盡全力無旁騖練團，才讓此次的參演成為可能。

《重症搖滾》樂團是由急診醫師組成，為了增加本次元旦升旗典禮演出的豐富度，熱情邀請身心科醫師和中醫師一起加入樂團，大家都是在高雄長庚住院醫師時期，就時常相聚玩音樂的好友；成員包括：主唱-蔡明達、鼓手-邱義閔、吉他手-莊柏群、黃國禎、Bass手-蕭任佐、小提琴-黃怡婷、Keyboard-許庭瑜、張育捷、Vocal-曾瑋婷、賴信甫。

《重症搖滾》樂團今天共演出了兩首台語創作曲《毋免再煩惱》和《親愛的台灣人》。前面一首安慰染疫的病人和照顧病人的醫護，為了我們所在乎的人，再苦再委屈都要堅持下去，總有一天可以見到美麗的日出。後面一首則獻給台灣抗疫成就傲人背後的每一位台灣人，無論是洗到雙手脫皮的醫護人員、加班趕工的口罩國家隊、連夜工作的疫調團隊以及每個堅定抗疫的民眾。

團員說，這些最美的風景，都是他們創作的靈感來源，雖然沒有經歷過SARS，但是看見經歷過SARS的醫護前輩仍毫不退縮的奔赴前線替患者看診、採檢，更是激勵和感動他們。而台灣民眾願意配合防疫政策乖乖待在家中，包括醫療、清潔、防疫人員們也都堅守崗位，這些人的勇氣都成為他們繼續努力下去的動力，並希望藉由這次演出能帶給全國辛苦的醫護人員與民眾最真切的鼓勵。