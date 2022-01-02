【愛傳媒程富陽專欄】當2021辛丑新曆年的最後一張日曆，在12月31日午夜零時被撕去；緊接著2022新曆的壬寅年虎姿，即無間隙的凜凜奔臨而至，這不免讓人遐生幾分「病牛終下崗，猛虎將出閘」的氛圍，感覺像是一場被世人冀盼已久，望穿秋水的「送舊迎新」好戲，將在這繁複的大世界戲台隆重登場，讓人不禁重新再激起一縷「吐故納新」的新希望。

但只要大家張眼瞧瞧，在2021年全球瘋狂肆虐的冠狀疫情，竟是一副毫無偃旗息鼓、按甲休兵的味道；一波波新起的變種病毒，還不斷推陳出新，八方紛亂的國際世局，也似乎無一稍縱停歇的模樣；除了極少部分的行業尚能倖存及異軍突起外，全世界的民生經濟十之八九都倒了霉，持續處於低迷當中，而人類也仍置於進退失據，陷於原地打轉的處境當中。

這一切種種，不禁讓人浮興佛家所謂「萬法皆空，因果不空」的道理。世界強權為了掌控世界第一的頭銜，一昧競賽研發各種生化病毒，作為未來一統江山的科技武器；殊不知，萬事哪有不透風的牆，不掉渣的餅；這些躲在實驗室研發病菌的藏鏡人，只想著一舉征服未來的敵手，竟不想所製造的病菌一溜煙的跑出來，不分敵我，一視同仁的禍害起人間，這與從哪兒發現無關，卻跟大國興致勃勃急著研發的企圖殷始有關，這就是「因果」。

而這一場「大疫情」，也更加速強化刻正在國際間上演的一齣「美中博弈」歹戲，讓國際爭霸氛圍，猶像是重返西方2千5百年前那場「波西戰爭」，及東方中國2千3百年前，一場「戰國七雄」大爭之世般的殘酷殺伐；這兩場東西方幾乎同時期的大戰，原亦都是處於強國各自「聯盟」，以求在相互征伐中求勝的時代。

當時西方那場希臘對抗強大的波斯帝國，在近2百年的持續戰爭中，雖最終獲勝，不但讓希臘文明得以保存並發揚光大，且成為日後西方文明的基礎；但如今，您再回顧希臘，也不過仍只是剩下幾處讓人憑弔的古神廟凋零遺柱而已。

而中國在那場七國競獵，於幾百年間的干戈相向，生民死籍無數後，始由秦始皇完成的幻想萬年帝業，竟也在他逝世後不到20年間，就灰飛煙滅，化為塵墟。任憑你「六王畢，四海一。」任憑你「五步一樓，十步一閣。」任憑你「廊腰縵迴，簷牙高啄。」任憑你「各抱地勢，鈎心鬭角。」最終仍逃不出楚人一炬，成為可憐焦土。

難怪，在三國時代，雄霸傾權於一時的曹操，要有感而發「神龜雖壽，猶有竟時；騰蛇乘霧，終為土灰。」的喟嘆；而縱如在赤壁之戰，以不到十萬兵力之微而戰勝曹操百萬雄兵的周瑜，在歷史的大江東去，浪淘盡時之後，也只能徒留一句「千古風流人物」的美名，供後人憑想。

而這天地萬物的驟變，是消是長，是盈是虛，是圓是缺，是生是滅；終究都要回歸大文豪東坡大居士所說：「逝者如斯，而未嘗往也；盈虛者如彼，而卒莫消長也。」的結局；最終真能讓您紮紮實實感覺擁有的，還真的只有自身耳目之間，那一分「江上清風，山間明月」的瞬間物像而已！

到底，同時面臨著「大疫情」與「大變局」而來的2022年，會是一副虎虎生風，叱吒風雲，氣宇軒昂，氣貫長虹的新局；還是一如既往，淪於虎落平陽，病虎跳澗 、餓虎撲食，虎被犬欺的困境；切請莫怪我眼拙目淺，實在不敢貿然臆測。

但昔日東方的聖者孔子，有「逝者如斯夫，不舍晝夜」之戒言，天才詩人王勃有「天波易謝，寸暑難留」之警語；西方的莎士比亞則有「春光不自留，莫怪東風惡」之驚諷，英國諺語也有「時間是偉大的作者，只有她能寫出未來結局」之譬喻；只不知今日聰慧如您，到底會選哪位哲人的慧言，作為您臆測2022年，即將逆風而降的虎姿冀盼？

作者為退役上校

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。