美國太空總署（NASA）太空人艾普斯（Jeanette Epps），今年將被送上國際太空站執行長期任務。她會成為史上首位非裔駐站女太空人。

今年五十一歲的她，出生在有七個小孩的家庭裡，她是家中老么。小學四年級時，哥哥看到她的數理成績很好，建議她可以當一名航太工程師，開啟了她的太空夢。

接下來的四十年，艾普斯朝著夢想一步步前進。在即將圓夢前夕，她接受了快速企業雜誌（Fast Company）專訪，分享了在職涯上的三個成功心法。

1.為自己想要的努力

艾普斯一向不害怕問別人：「我要怎麼做，才能到達我想要去的地方？」從小就想當太空人，她照著計劃唸到名校航太工程博士。

畢業後，她先後在福特汽車（Ford）和美國中情局（ＣＩＡ）工作。三十八歲時，她認為自己累積了足夠的經驗，因此申請加入太空總署的太空人訓練，經過各種面試關卡，從三千五百人中脫穎而出。

2.從朋友獲得支持

接著是長達兩年的訓練，課程包括，俄語、機器人原理、戰機駕駛等。辛苦完成訓練後幾年，艾普斯總算獲得了國際太空站的一個職務，不過，她很快地又被取代了。

雖然在太空總署，取代情況不算少見，但當時她還是很難接受。她回憶，這種時刻，得了解事情發生的原因，被動式的反應沒有用，主動式的出擊才能走出困境。當時，她依靠朋友給予她具有建設性的批評，找出再次重建自己的方法。

3.聚焦在要做的事情

艾普斯認為，太空人訓練中最困難的部分是在水底模擬太空漫步。每次訓練，得花六個小時在水底完成困難的工程任務，最後身體會熱量過低，覺得筋疲力盡。為了順利撐過水中時光，她會把所有的力氣聚焦在完成手上的工作。

此外，在團隊合作中她學到，要把自我放到一旁，重要的是更大的目標。她努力完成被分派的工作，然後也去幫助同事。相同地，她也會尋求同事的幫忙。她相信，有時候人就是需要幫忙，這不代表自己是弱勢。

如果團隊中已經有指定的領導者，艾普斯會直接問他，自己需要做什麼，然後為團隊做出貢獻。她認為，自己不需要每次都當領導者，只需要把份內的事做好就足夠了。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘425期》)