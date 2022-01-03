二○二一年十一月，英國知名美容品牌Lush宣布退出臉書、Instagram、Snapshat，以及抖音（TikTok）等社群平台。消息一出，讓很多業界人士感到震撼。

會做出這樣的決定，是因為Lush認為，社群平台對青少年的心靈健康已經造成太大的危害，需要有人來開第一槍。

Lush光是在臉書以及Instagram上，就有超過一千萬人追蹤。關閉這些平台，勢必會減少巨大的收入。然而，公司執行長康士坦丁（Mark Constantine）表示，如果可以讓大家更注意網路對青少年的影響，他很樂意損失一千萬英鎊。

這個做法，會對公司產生什麼影響？離開社群平台之後，公司又要以什麼方式進行行銷？

學者威爾森（Annie Wilson）在沃頓知識在線網（[email protected]）指出，在短期內，這個做法可能會為公司帶來的正面影響包含，提升忠誠度和品牌投入（brand engagement）。但需要注意的是，長期下來，公司要用什麼方式吸引新的顧客，且這會讓公司很難觀察和評估消費者的行為。

威爾森觀察指出，現在出現的一個趨勢是，企業想要從這些平台那裡把權力拿回來。因此她預期，其他公司也會做一樣的事，或是找出其他替代方法，想辦法不受制於社群平台的演算法。

那麼，離開了社群媒體，公司應該怎麼宣傳產品？富比士雜誌（Forbes）訪問業界人士，整理出以下四種方式：

1.電子郵件。一位護膚產品公司的創辦人表示，從很多方面來說，電子郵件還是與顧客維繫感情的最好方式，也比較可靠，因為社群平台上的人氣總是不斷浮動。

2.當活動贊助商。想要吸引注意，品牌也可以舉辦自己的活動，或是當贊助商。通常活動網站、宣傳手冊，都會印有贊助商的品牌Logo，可以加深人們對品牌的印象。另外，也可以給出席者一些小禮物，曝光公司產品。

3.串流影音平台。今天，顧客持續地從傳統電視出走，轉為在網路上觀看影集。企業可以透過串流影音平台，持續更新影片，打造對品牌抱有熱情的社群。

4.投放廣告。在零售網站上設置贊助廣告，可以增加顧客在逛網站時的參與率。諸如亞馬遜、標的百貨（Target）等公司，都有預留空間，讓品牌設置贊助廣告。

不過，威爾森也指出，這場退出社群平台的舉動能否成功，也必須看消費者行為是否會因此改變。如果顧客還是繼續使用這些社群媒體，那麼，這些平台仍然會是接觸消費者最好的管道。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘425期》)