桃機確診者來過！SOGO中壢店宣布今18時閉店消毒 16:462022/01/07 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 SOGO百貨中壢店18時閉店清潔消毒。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市遠東SOGO百貨中壢店有確診者足跡，業者稍早在臉書發出公告，指配合政府疫調足跡遠東SOGO百貨中壢店於今日下午18點閉店，為保障消費者及員工健康，進行全店預防性消毒。 根據公告指出，8日正常營運，公司平日均嚴格遵守政府防疫規範，落實入店實聯制及全程戴口罩、公共設施加強消毒、員工體溫測量，對於顧客足跡已做好全面防護。 催打氣 月底前接種新冠疫苗可獲200元禮券等商品 賣壓出籠 台股觸18619點新高拉回 #新冠肺炎 #台灣 #SOGO #中壢店 #桃機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Gucci時尚叢林迎虎年 04:102022/01/05 時尚消費 推消費券 屏東市長帶頭逛夜市 04:102022/01/05 地方新聞 台積電跳空開飆 台股衝破18500點 14:192022/01/04 財經 日本確診Omicron累計逾千例 18都府縣疑社區傳播 02:472022/01/05 國際 宣傳屏東市消費券 代理市長帶頭逛夜市消費 17:122022/01/04 生活 百貨冬換季除舊布新省荷包 04:102022/01/07 時尚消費 桃機4名染疫女清潔工足跡曝光 家樂福中壢店、大潤發平鎮店入列 15:272022/01/05 生活 2022年新春賀禮 買四條馬牌輪胎 就送1871經典帆布包 17:312022/01/06 汽車情報-汽車新聞 疫情間哄抬酒精獲利18萬！20歲妹曝超衰經歷「神明指示要行善」 15:072022/01/04 社會 台中新光三越 穩坐全台百貨店王 04:102022/01/05 產業特刊 SOGO Winter Sale全面5折起 冬衣、冬被滿3000送200 17:272022/01/06 生活 生活熱門新聞 3縣市拉警報！桃機是Omicron群聚 醫斷言疫情隨時升級 - 生活 北市明開放第三劑疫苗預約平台 提供：莫德納、BNT - 生活 新北符合接種第三劑疫苗有128萬人 侯友宜：趕快去打 - 生活 「跟不認識的人就戴口罩」 柯文哲：守不住就下令停止內用 - 生活 18歲以上第三劑全開 陳時中宣布：即起滿3月就可以打 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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