桃園市遠東SOGO百貨中壢店有確診者足跡，業者稍早在臉書發出公告，指配合政府疫調足跡遠東SOGO百貨中壢店於今日下午18點閉店，為保障消費者及員工健康，進行全店預防性消毒。

根據公告指出，8日正常營運，公司平日均嚴格遵守政府防疫規範，落實入店實聯制及全程戴口罩、公共設施加強消毒、員工體溫測量，對於顧客足跡已做好全面防護。

催打氣 月底前接種新冠疫苗可獲200元禮券等商品
賣壓出籠 台股觸18619點新高拉回
#新冠肺炎 #台灣 #SOGO #中壢店 #桃機