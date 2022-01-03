要怎麼給部屬適當的回饋，一直是很多主管頭痛的問題。若沒有定期與部屬溝通，表現好的部屬很可能會因為沒獲得肯定，而失去對工作的目的感；表現不好的部屬，可能會因為沒有及時修正行為，鑄下大錯。

然而，許多主管因為忙碌，犧牲了與部屬對話的時間。有什麼方法，可以讓主管以較有彈性的方式，給予部屬回饋？倫敦能源（London Energy）人資長薩瑪瑪（Jacques Samama），在人力資源雜誌（HR Magazine）提出了一個簡單的「十二分鐘回饋」。

一次十二分鐘，與部屬進行有架構的談話。可以將十二分鐘，分成三個部分：前五分鐘：告訴部屬，他哪方面做得好；中間五分鐘：告訴部屬，哪方面需要改善；最後兩分鐘：與部屬討論他的個人發展。

主管可以根據部屬的狀態，選擇適合的時間給予他們回饋，但最少應每三個月進行一次談話。

而要怎麼在五分鐘內，把部屬需要改進的地方講出來？關鍵在於做好準備。準備好五分鐘的談話內容，遠比花一個小時毫無目的的談話來得有用。

薩瑪瑪指出，在給部屬回饋時，需要留意四個原則：

1.和部屬談話時不要高高在上

真心與他們討論，你希望他們有什麼表現，這能增加他們配合的意願。

2.認可他們的價值

在給予回饋時，先稱讚他們在工作上表現好的地方，以及他們對公司的貢獻。讓他知道，公司能夠成功，與他們有很大的關係。

3.給予明確的目標以及範例

說清楚，他要怎麼達到哪些成果。例如告訴他，你提供的這個解決方案很棒，你應該分享給其他成員；為了確保專案成功，我們應該要兩週開一次會。

4.保有彈性

主管要先分辨哪些是小失誤，哪些是大失誤，避免太常揪著那些小失誤不放。給予部屬一點犯錯的空間，才能讓他有機會成長。

運用架構與流程，將回饋時間排入行事曆、準備好要說的話，主管就跨出了協助部屬成長的第一步。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘425期》)