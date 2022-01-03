國內自行車代工大廠愛地雅（8933）受惠全球自行車持續熱銷，2021年Q4營收明顯逐月大幅增長，在業績領漲下，外資已經連續兩日合計買超655張，3日早盤價量齊揚，股價最高漲到13.70元，漲幅近3％。

法人表示，愛地雅2021年前三季仍然處於小虧，惟前11月合併營收達41.38億元，年增約15%，預期在Q4營收與獲利可望雙雙成長下，2021年全年虧轉盈可期！