愛地雅去年Q4營收逐月增長 早盤價量齊揚 11:192022/01/03 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內自行車代工大廠愛地雅（8933）受惠全球自行車持續熱銷，2021年Q4營收明顯逐月大幅增長，在業績領漲下，外資已經連續兩日合計買超655張，3日早盤價量齊揚，股價最高漲到13.70元，漲幅近3％。 法人表示，愛地雅2021年前三季仍然處於小虧，惟前11月合併營收達41.38億元，年增約15%，預期在Q4營收與獲利可望雙雙成長下，2021年全年虧轉盈可期！ 陸港觀盤－政策轉折點已現 2022聚焦穩增長 集團年底作帳續增溫 台股早盤指數再創歷史高 #愛地雅 #增長 #早盤 #價量齊揚 #逐月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大型權值電子股領漲 台股早盤再創歷史高 09:222021/12/28 財經 華為2021年營收估6340億人幣 年減近3成 10:592021/12/31 財經 拓凱看明年訂單 可望兩位數增長 04:102021/12/31 證券．權證 國台辦：台商赴陸穩步增長 兩岸貿易額創歷史新高 11:192021/12/29 財經 產經解析－中國推動「雙碳」開啟新機遇 04:102022/01/02 全球財經 上證指數早盤漲0.36％ 光電太陽能大漲 11:592021/12/31 財經 全球最大自貿區RCEP今生效 學者：是中國外貿增長加速器 09:022022/01/01 兩岸 雙王領軍 台股早盤站上18300點關卡 09:192022/01/03 財經 2022中國經濟進入U型低谷 04:102021/12/30 時論廣場 韓國2021年出口創11年新高 17:452022/01/01 財經 特別股有甜頭 收益穩穩賺 04:102021/12/30 投資理財 財經熱門新聞 陽明年終慘輸長榮 內部茶壺風暴炸開！他用7字嗆爆 - 財經 PTT航海王1年暴賺45億！超驚人對帳單曝光：網全跪了 - 財經 狂賺330億 台塑越鋼去年寫驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 30K超商店員鹹魚翻身！買這2檔飆股狂賺千萬 網讚爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。