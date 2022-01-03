埔里鎮臥龍洞古道，日前被發現吊掛一具男性屍體，警方獲報前往查看，發現范姓死者身上沒有明顯外傷，已報請南投地檢署檢察官相驗；另外，現場還有1輛重機車，騎乘的郭姓男子及王女子行蹤不明，警方還在搜尋中。

埔里警分局副分局長涂瑞煙表示，警方接獲報案後，立即派員查看，發現32歲的范姓男子已經死亡多時，身體沒有明顯外傷，已報請檢察官相驗，釐清確切死因。

另外，在周邊還發現停放1輛重機車，經查是范姓死者的友人，郭姓男子及王姓女子共同騎乘，但2人不知去向；元旦假期，警方及神鷹山區搜救隊人員搜山，但仍未發現2人蹤跡。

警方初步調查，范丶郭及王女3人曾涉及傷害丶詐欺和恐嚇等罪嫌被起訴；至於為何3人會到現場，還待進一步調查釐清。

位於中潭公路旁的臥龍洞，可以通往種瓜坑，因為有「一線天」景觀，成為登山健行祕境。

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