楊小黎飾演潑辣女政客。（公視提供）

楊小黎飾演潑辣女政客。（公視提供）

楊小黎在台灣首部政治劇集《國際橋牌社》擺脫過往清新溫柔婉約的形象，挑戰個性潑辣的政壇新秀李晴鳳，在陽盛陰衰的政治圈善用女性魅力當武器，一場與路斯明的對手戲，兩人飲茶間商討暗中操弄局勢的手段，還不忘放電、拋媚眼，讓不少網友大讚「小黎的電眼超媚的！」、「楊小黎也太美 明明造型很復古」，而她自己也笑稱：「晴鳳可能想說講完正事就可以釣一下男人，不過演完自己都不好意思了」。

這場看似火花四射的戲，兩人在拍攝空檔竟是忙著互尬才藝比舌技！幕後花絮可見到路斯明秀出蓮花舌，楊小黎則以彈舌技反擊，互相佩服彼此「舌技」的模樣相當搞笑。

她劇中上政論節目展現伶牙俐齒的一流嘴上功夫，與敵對陣營與蔡燦得，在節目中有多場對吵戲，錄影結束後還裝一派和諧展現相當有心機的一面；楊小黎自己也說：「一開始擔心她(角色)會不會很嗆，台詞這麼一大串會不會超級難駕馭，後來覺得她真是可愛的小辣椒」，也提到笑稱每次拍攝都像是在RAP，指出能把台詞唸的關鍵，其實是都要靠大量的查閱歷史做功課，才能到最後閉著眼都講得出來。

《國際橋牌社2》上周六播出適逢元旦假連假收視成績仍表現亮眼，收視高點落在馬祖軍事線，安俊朋、詹佳儒、方聖傑三位菜鳥新兵，受撒基努所飾演的副砲長的「關照」，練蛙跳操體力讓他們大喊吃不消。軍事線播出後也勾起許多網友的當兵回憶，直呼「這畫面直接想到第一天到單位報到XDD」、「那畫面真的哭死」、「這演的還滿寫實的」。