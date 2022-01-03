國內製安毒的祖師爺級人物邵遠來，40年前將製作安非他命的技術引進國內，一度假釋出獄，2006年重操舊業再被逮，以67歲高齡被關進台北監獄，豈料因罹患肝癌，上月保外就醫，2日晚間病情急轉直下，以82歲高齡病逝加護病房，相驗後家屬對死因無異議。

82歲邵遠來，40年前便將製作安非他命的技術引進國內，在國內製安界被視為「祖師爺」級人物，因牌子老、品質佳，售價比行情貴上一半以上，仍「暢銷」全台，1995年首度被逮，以違反當時的《麻醉藥品管理條例》等案被判刑13年。

邵遠來關5年後假釋出獄，竟又重操舊業，一度因身體不佳，婉拒幫北縣綽號「醬油」的黑幫老大製安，卻因養的狗被剝光狗皮丟家門口、同居人也收到死亡威脅，和徒弟一起經營佔地上百坪的安非他命製毒工廠，還找來南韓製毒師傅跨海技術指導，企業化經營、全自動生產，可惜法網恢恢，2006年再度遭逮，當時已67歲。

邵遠來因毒品案再度被判刑，加上假釋殘刑被撤銷，合併執行21年，要被關到2028年，他被關進台北監獄，因年事已高，有許多慢性病，近期不時保外就醫，上月21日再度因肝癌到醫院治療，2日生命跡象微弱轉加護病房，同晚因肝癌術後併發呼吸性肺癌而過世，相驗後家屬無意見，遺體已歸還家屬。

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