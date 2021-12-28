現代人普遍晚婚，生兒育女的年齡也相對提高了許多，然而大陸一對夫妻竟在60多歲時喜得千金，並於近日順利產下女嬰，不少網友看到新聞都震驚不已，一部分人留言獻上祝福，但也有人認為父母和孩子年齡相差太多，擔心未來可能出現許多複雜的問題。

根據《光芒視頻》報導，安徽宿州一名60歲婦人和68歲丈夫喜得千金，近日在靈璧縣人民醫院產下一名體重3000多公克的女嬰，從影片中可以看到，夫妻2人對於「老來得子」都非常開心，笑容滿面地迎接新生命的到來。婦產科醫師透露，這名老婦人是自然受孕，產後身體狀況還算良好，目前仍在病房休養、觀察。

新聞曝光後，不少網友都相當震驚，紛紛留言：「恭喜吧，希望孩子老人都健康平安」、「希望大人小孩一直健康呀，太不容易了」、「生了就祝福吧！願身體健健康康」、「這是老來得女啊，一切安好就是最好的」、「真的很不容易啊，高齡產婦很危險呢，祝福一下」。

但也有人感到憂心，認為父母和孩子的年齡差距太大，可能產生諸多複雜的問題，「並不想恭喜，孩子以後的生活不會幸福，小小年紀就會沒了父母，即使健在，孩子20歲、爸爸88歲，小小年紀還要照顧老人。只想說這兩個老人不負責任」、「這孩子以後怎麼辦啊…和父母的代溝得有多大」、「該說恭喜嗎？最後還是苦了上面的哥哥姊姊啊」。