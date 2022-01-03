針對檢調調查寶齡富錦(1760)涉嫌哄抬酒精類乾洗手的價格一事，寶齡富錦說，將全力配合調查，也強調，在此品項對外售價疫情前後皆未曾調漲，所增加的成本都由公司吸收，絕無哄抬防疫物資價格一事。

寶齡富錦涉嫌哄抬酒精類乾洗手的價格，士林地檢署約談公司江姓總經理等3人到案說明，約談後總經理以50萬元交保，業務經理30萬元，劉姓女業務5萬元交保。

寶齡富錦指出，在疫情期間，為確保第一線醫療院所防疫物資充足，在原物料及國際運費高漲的情況下，不惜成本，加班生產「克菌寧酒精性乾洗手75%」提供醫護人員使用。之後衛福部會同關務署將藥用酒精進口稅金調降10%，不過，公司非進口商，且進口商對本公司也未調降售價，公司無因降稅政策而受惠，反而因應國內疫情需要及全力配合政府防疫政策，協調國內供應商向國外另一製造廠以較高價緊急購入藥用酒精原物料以供應國內迫切需求，在總經理特別指示不斷貨/不缺貨的大原則下，協調生產單位配合加班生產。

寶齡富錦說，疫情期間公司藥用酒精取得及生產成本增加，而在考量企業社會責任及關懷社會的前提下，該品項對外售價於疫情前後皆未曾調漲，所增加的成本，由公司吸收，特此澄清絕無哄抬防疫物資價格一事。

寶齡富錦強調，在酒精性乾洗手75%的產品上，於市場上存有眾多競品，消費者及購買單位有其自由選擇性，本公司並非獨家銷售，公司所生產的「克菌寧酒精性乾洗手75%」主要銷售對象皆為配合政府防疫政策及醫療院所抗菌消毒所使用。