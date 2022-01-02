遭檢舉調漲防疫物資，寶齡（1760）2日晚間公告澄清，非獨家銷售酒精性乾洗手，絕無哄抬價格；且該公司生產的「克菌寧酒精性乾洗手75％」，主要銷售對象皆為配合政府防疫政策及醫療院所抗菌消毒所使用。

針對2021年12月30日檢調調查寶齡生產的「克菌寧酒精性乾洗手75％」一事，寶齡表示，疫情期間該公司率先捐贈COVID-19快篩試劑予全台各縣市政府及衛生局、醫院、機關院所、社福團體及學校，捐贈總量逾六萬餘劑，並協助設立社區快篩站，期間更感念第一線護理人員的辛勞與無私的奉獻，捐贈公司生產之保健食品。為維護企業形象及保障投資人權益的基礎上，公司也全力配合檢調單位調查。

寶齡說，自1976年創立自今，恪遵誠信原則及法規，全力配合政府政策．於疫情期間，為確保第一線醫療院所防疫物資充足，在原物料及國際運費高漲的情況下，不惜成本，加班生產「克菌寧酒精性乾洗手75％」提供予無私奉獻的醫護人員使用。

而後因衛福部會同關務署將藥用酒精進口稅金調降10％，惟寶齡非進口商，且進口商對公司也未調降售價，因此，寶齡並未因降稅政策而受惠，而是為因應國內疫情需要及全力配合政府防疫政策，協調國內供應商向國外另一製造廠以較高價緊急購入藥用酒精原物料以供應國內迫切需求，在總經理特別指示不斷貨/不缺貨的大原則下，協調生產單位配合加班生產。

因此，疫情期間該公司藥用酒精取得及生產成本增加，而在考量企業社會責任及關懷社會的前提下，該品項對外售價於疫情前後皆未曾調漲，所增加成本，皆由公司吸收，絕無哄抬防疫物資價格一事。

寶齡表示，在酒精性乾洗手75％的產品上，於市場上存有眾多競品，消費者及購買單位有其自由選擇性，該公司並非獨家銷售，且生產的「克菌寧酒精性乾洗手75％」主要銷售對象皆為配合政府防疫政策及醫療院所抗菌消毒所使用。