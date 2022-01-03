香港政府統計處3日公布，2021年11月零售業總銷貨價值的臨時估計為307億港元，年升7.1％，遜於市場預期增長9.7％。扣除價格變動後，11月總銷貨數量按年升4.2％，亦遜於市場預期增長6.5％。

港府數據顯示，11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.2％。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為34億港元，年升27.6％。

2021年首11個月，零售業總銷貨價值的臨時估計升8.3％；網上銷售價值升40.1％；零售業總銷貨數量升6.8％。

11月份來看，百貨公司貨品銷貨價值年升9.3％；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值年升14.4％；藥物及化妝品銷貨價值年升12.9％；汽車及汽車零件銷貨價值年升4.2％；超級市場貨品的銷貨價值則年減3.2％。

政府發言人表示，受惠於經濟穩健復甦和消費券計劃，消費氣氛維持正面。展望未來，只要疫情維持受控，經濟和勞工市場情況改善可為零售業提供支援。