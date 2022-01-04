前駐尼加拉瓜大使吳進木在尼加拉瓜與我國斷交前1個月請辭退休，後又獲得尼加拉瓜授予國籍。民進黨立委許智傑今日表示，希望吳進木出面向尼加拉國表態抗議，也向我國政府說明事件始末。

許智傑指出，尼加拉瓜和我國斷交後，還讓中國侵占我國使館，事關重大，「這種違法蠻橫行為，我們絕對吞不下這口氣」。吳進木長年為台灣外交打拚，有功勞有苦勞，外交部也說明，因為吳進木的太太健康因素，暫時無法返台。

民進黨立委許智傑 (吳家豪攝)

許智傑說，雖然吳進木已經退休，但事關重大，除了希望吳進木能向尼加拉瓜表達抗議，也要向我國政府說明始末。