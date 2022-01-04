前駐尼加拉瓜大使吳進木在尼加拉瓜與我國斷交前1個月請辭退休，後又獲得尼加拉瓜授予國籍。民進黨立委許智傑今日表示，希望吳進木出面向尼加拉國表態抗議，也向我國政府說明事件始末。
許智傑指出，尼加拉瓜和我國斷交後，還讓中國侵占我國使館，事關重大，「這種違法蠻橫行為，我們絕對吞不下這口氣」。吳進木長年為台灣外交打拚，有功勞有苦勞，外交部也說明，因為吳進木的太太健康因素，暫時無法返台。
許智傑說，雖然吳進木已經退休，但事關重大，除了希望吳進木能向尼加拉瓜表達抗議，也要向我國政府說明始末。
前駐尼加拉瓜大使吳進木在尼加拉瓜與我國斷交前1個月請辭退休，後又獲得尼加拉瓜授予國籍。民進黨立委許智傑今日表示，希望吳進木出面向尼加拉國表態抗議，也向我國政府說明事件始末。
許智傑指出，尼加拉瓜和我國斷交後，還讓中國侵占我國使館，事關重大，「這種違法蠻橫行為，我們絕對吞不下這口氣」。吳進木長年為台灣外交打拚，有功勞有苦勞，外交部也說明，因為吳進木的太太健康因素，暫時無法返台。
許智傑說，雖然吳進木已經退休，但事關重大，除了希望吳進木能向尼加拉瓜表達抗議，也要向我國政府說明始末。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。