光罩(2338)買回庫藏股期滿，共計買回4485張庫藏股，執行率74.75%。晶圓代工業暢旺，光罩2021年營運持續受惠，2021年營收將創新高，今年可望再挑戰新高。

台灣光罩訂2021年11月4日至2022年1月3日買回6000張庫藏股，實際自去年11月4日至11月8日共買回4485張庫藏股，執行率約74.75%，平均每股買回價格92.25元，總金額4.13億元。

晶圓代工供不應求，光罩2021年營運持續受惠，2021年第四季營收可望再創新高，展望2022年晶圓代工續旺，公司產品亦可望持續漲價，將帶動今年營運持續挑戰新高。

台灣光罩主要產品為半導體用的光罩，其中以積體電路類最多，受惠2021年成熟製程產能供不應求，供應給6吋/8吋晶圓代工廠的產品漲價，近年公司進一步跨入12吋市場，並規畫推進至28奈米製程。

光罩2021年第四季業績可望持續增長再創新高，展望2022年，法人估今年業績持續攀高，全年營收續揚可期。

光罩2021年11月營收達6.12億元新高，年增率約33%，2021年前11月營收同步創新高，為55.49億元，年增30.95%。

光罩2021年前三季營收43.79億元，本業穩健加上業外挹注，前三季EPS為4.41元，賺贏2020年全年的3.34元。

另外，光罩公告，子公司友縳投資於2021年8月27日至2022年1月3日，共計取得中鋼構(2013)436萬股，每單位價格69.71元，合計約3.04億元。

光罩子公司友縳投資累積持有中鋼構1745萬3000股，累積持有金額約10.18億元，累積持股比例8.73%。