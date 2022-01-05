櫃買中心5日表示，統計最近一年（110年1月1日至110年12月31日）上櫃公司執行買回庫藏股者計有47件（40家公司），已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有41件。前開期間買回庫藏股執行率達100％者計有21件；買回庫藏股執行率低於50％者計有3件。
櫃買中心表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊內容，已持續按季發布最近一年上櫃公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。
櫃買中心5日表示，統計最近一年（110年1月1日至110年12月31日）上櫃公司執行買回庫藏股者計有47件（40家公司），已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有41件。前開期間買回庫藏股執行率達100％者計有21件；買回庫藏股執行率低於50％者計有3件。
櫃買中心表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊內容，已持續按季發布最近一年上櫃公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。
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