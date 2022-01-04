佯稱是戰地將軍的男子傳訊息要求黃婦領了75萬後，先帶回家，有親戚會前來取款。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

戰地將軍愛情詐騙老哏又出現！高雄市1名黃姓72歲老婦人去年11月初在臉書認識1名自稱是南蘇丹戰地將軍的華裔男子，雙方加Line聊開，男子每日噓寒問暖攻陷喪偶多年的黃婦心防，誆稱在戰地受槍傷無法工作，想來台相聚，需75萬資金才能辦退休，黃婦趕赴銀行領錢，所幸經行員和警方苦勸阻止，終結一場愛情騙局。

警方指出，72歲的黃姓婦人因丈夫過世多年，去年11月初在臉書認識一名自稱在南蘇丹擔任戰地將軍的男子，對方聲稱以中文翻譯軟體和黃婦溝通，雙方聊天甚歡，後來改加Line好友，黃婦逐漸被男子的柔情攻勢突破心防。

黃婦深陷愛情陷阱後，曾告知陳姓鄰居認識一名在國外當將軍的華裔男子，2人正在交往，當時鄰居曾勸黃婦可能遇到詐騙集團，要小心防範，但黃婦不理會鄰居的告誡；去年底，男子和黃婦聲稱在戰地遭遇槍傷，無法繼續工作，想來台和黃婦團聚，共度下半輩子，但需要75萬資金辦理退休手續，要求黃婦先將錢領出帶回家，會有親戚來家中收錢。

黃婦在銀行提領時，行員發現有異通報警方，三民二分局鼎山派出所獲報，線上巡佐謝朝裕、警員徐新雅火速抵達了解黃婦匯款原由，並查看手機訊息後，當下以戰地將軍的愛情詐騙案例對黃婦曉以大義，強調只要對方拿到錢就會玩失蹤，根本不會來台灣，對方只是詐騙集團的成員，非照片中人，黃婦聽到警方一番勸說才驚醒，雖異國戀曲夢碎，卻保住自己退休老本。