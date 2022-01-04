網紅莊三瘋甫獲蝦皮直播年度新興直播賣家大獎榮耀，他近日號召中華職棒退役名將郭進興、耿健輝及兄弟象三連霸冠軍教頭「盜總」林易增等人，開直播做公益。（柯宗緯翻攝）

網紅莊三瘋甫獲蝦皮直播年度新興直播賣家大獎榮耀，他近日號召中華職棒退役名將郭進興、耿健輝及兄弟象三連霸冠軍教頭「盜總」林易增等人，開直播做公益。（柯宗緯翻攝）

網紅莊三瘋甫獲蝦皮直播年度新興直播賣家大獎榮耀，他近日號召中華職棒退役名將郭進興、耿健輝及兄弟象三連霸冠軍教頭「盜總」林易增等人，開直播做公益，義賣簽名手套與簽名球，不只將所得全部回饋，給沒有資源的基層棒球隊小球員，莊三瘋也以個人名義，捐贈10萬元給公益團體「台中市法仁慈善會」，在剛迎接2022年此刻，率先將正能量傳遞給社會弱勢。

莊三瘋提到，此次義賣手套，除有郭進興、林易增、耿健輝三人的親筆簽名，手套也是由耿健輝一手創辦的國際知名運動品牌「JJS」提供，相當有紀念價值，另外在直播開始時，好久不見的「盜總」林易增，也重現廣告經典金句「我真憨慢講話，但是我真實在」，向直播觀眾打招呼，讓不少老球迷直呼超懷念。

傳奇勝投王郭進興還大爆料，過去球員時代對決，每次林易增上場打擊，只要碰到球，靠腳程就能形成安打，而且上壘後就想要盜壘，笑說「一直都在亂跑」，逗得現場哈哈大笑，也讓球迷重溫過去看職棒的青春回憶。

以賣場「三瘋957」在蝦皮創下破紀錄營收，莊三瘋這回與傳奇職棒球星，進行不營利的公益直播，除了感謝蝦皮的大力宣傳，直播時也邀請網友共同宣言，只要願意做公益留言加一者，一律送一份神秘小禮物感謝，希望能帶起更多人一起投入公益，莊三瘋強調，就算是微不足道的小事，只要能夠幫助他人，就能讓社會點亮更多亮善之光。