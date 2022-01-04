環球網報導，2022年元旦，67歲台灣資深喜劇演員方芳在北京天安門廣場觀看升旗儀式。方芳在抖音上發布了這段影片，影片中的方芳眼含熱淚，稱自己完成了父母的心願。

方芳表示，自己從小到大在填表格時，「就是籍貫安徽省全椒縣、住址台灣省桃園縣」，她還稱自己的父親終其一生希望能夠有一天帶她回家，這次完成了父母的心願。「女兒已經代你們回到了祖國母親的懷抱」方芳在影片中說道。

據此前報導，方芳11月初開設了抖音帳號與粉絲互動，在短影片中她稱自己這一年半以來都在大陸，在這裡住得十分安心。她還說，自己深深體會到「落葉要歸根」的意義，還特地發文標注了「祖國統一」的字眼。

方芳曾宣布自己在大陸成功領到了台灣居民居住證。在她1月1日發布的這段觀看升旗影片的結尾，她也手握著這張居住證，向遠方注目，並在影片中配文：「此生無悔入華夏，來生還做中國人」。