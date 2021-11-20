從12月15日起，參觀北京天安門廣場必須事先預約。（新華社）

隨著明年二月北京冬奧進入倒數計時，北京的防疫措施不斷升級。結合常態化疫情防控形勢，從下個月12月15日起，天安門廣場實施預約參觀措施，散客和旅遊團均需提前預約方可進入廣場區域。

以後想去天安門看升降旗，無法說走就走了，必須事先預約。遊客可通過「天安門廣場預約參觀」微信小程式、「北京通」APP、「北京日報」APP、「北京時間」APP、「京城之約」小程式，或登錄天安門地區管委會門戶網站「天安門廣場預約服務專欄」，預約未來10日內參觀遊覽。老人、中小學生、殘疾人等不便使用智慧型手機的人員，可由親友代為預約，也可讓現場工作人員協助預約。

預約分為升旗、上午、下午、降旗等4個時段。早晨天安門廣場開放（升旗前1小時）至升旗儀式結束為「升旗」時段；升旗儀式結束至中午12時為「上午」時段；中午12時至天安門廣場晚上封閉為「下午」時段；降旗前1小時至天安門廣場晚上封閉為「降旗」時段。

預約參觀措施啓動後，現階段不限定預約總量，將根據疫情形勢變化和防控需要，適時採取必要客流疏導調控措施。需要注意的是，預約參觀措施並不能代替安檢，遊客仍需經安檢後進入廣場。