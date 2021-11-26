2022年春節有9天假期，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2378架次，計228968個座位數，並自30日（二）下午6時起陸續開放訂位。

民航局特別提醒旅客，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒旅客於統一訂位時間所訂之機位應於訂位日起（含訂位當日）3日內完成開票，旅客需特別留意，以確保權益。

2022年春節假期自2022年1月29日（週六）至2月6日（週日，初六）有9天假期，民航局規劃2022年1月28日（週五）起至2月8日（週二）為航空疏運期，共計12天。民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

在各航線運能提供方面，澎湖航線1302架次，計111932個座位數；金門航線860架次，計102132個座位數；馬祖航線216架次，計14904個座位數；三離島航線共計提供2378架次，計228968個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。

為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於11月30日（週二）、12月1日（週三）及2日（週四）下午6時到8時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，各航線統一開放訂位之時間及開票期限如附表；其中網路訂票部分亦提供身心障礙者訂票服務，另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5％營業稅，歡迎多加利用，並提醒民眾事先上網瞭解各航空公司網路訂位操作流程，詳細閱讀注意事項。

民航局提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段2022年1月28日至2月2日臺灣出發往離島方向，以及2022年2月2日至2月8日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。