立陶宛因為同意我國設立以台灣為名的代表處，持續受到中國的政治與經濟打壓，美國國務卿布林肯3日與布加勒斯特集團的9國資深官員通話，強調將與立陶宛團結一致。外交部歐洲司司長陳立國表示，感謝美歐一起支持立陶宛，相信台灣與立陶宛、美國以及支持民主自由體系的夥伴，都是站在歷史正確的一方。

陳立國說，自從去年立陶宛政府同意我們設處之後，中國持續以政治、經濟複合式威脅，企圖逼迫立陶宛改變基於主權國家所做的外交決定。

陳立國指出，當前問題根源非常清楚，中國政府不遵守國際規則，在貿易體系上以技術性障礙將貨物卡在海關使立陶宛進退不得，不僅影響海運貨櫃的使用，干擾全球海運正常作業，甚至擾亂全球供應鏈的自由市場機制運作，責任還要他人承擔，損失還要他人承受，公理正義何在？

陳立國強調，台灣與立陶宛是自由民主價值的夥伴，我們與立陶宛就經貿投資、產業對接以及供應鏈安全領域都正在加強合作，這個決心不會改變。我們將持續協助立陶宛與台灣雙邊廠商媒合，共同打造堅韌的民主供應鏈，並持續呼應全球民主夥伴聲援立陶宛。

至於立陶宛在台灣的辦事處將於何時成立？陳立國說，立國政府已經完成其修法程序，目前仍按照其規劃目標籌備當中。台立在共同價值基礎上會進一步深化彼此實質夥伴關係，對方政府若同意，外交部一定第一時間分享進展。